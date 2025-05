Engie confirme ses perspectives 2025 malgré l'environnement économique "incertain"

Engie a confirmé jeudi ses perspectives pour l'année 2025 après une "solide" performance opérationnelle et financière au premier trimestre, dans un contexte de normalisation des conditions de marché et malgré un environnement économique "incertain".

( AFP / ALAIN JOCARD )

Le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 5,6% au premier trimestre, à 23,3 milliards d'euros, et l'Ebitda (excédent brut d'exploitation, un indicateur de rentabilité) s'est établi à 5,4 milliards d'euros (+0,4%).

Hors nucléaire, l'Ebitda progresse de 1,3% à 4,9 milliards d’euros et le résultat opérationnel, de 0,5% à 3,7 milliards d'euros.

"Malgré un environnement économique incertain sur le plan mondial, la dynamique du groupe et sa solidité nous permettent de confirmer nos perspectives pour l’année 2025", a déclaré Catherine MacGregor, la directrice générale, dans un communiqué.

L'énergéticien vise pour 2025 un résultat net récurrent "entre 4,4 et 5,0 milliards d'euros" et un résultat opérationnel hors nucléaire "dans une fourchette indicative de 8,0 à 9,0 milliards d'euros".

Le premier trimestre "reflète pleinement la normalisation progressive des conditions sur le marché de l'énergie", a souligné Pierre-François Riolacci, le directeur général adjoint finances, lors d'une conférence téléphonique.

L'énergéticien affiche une capacité totale renouvelables et de stockage de 51,6 gigawatt (GW) à fin mars 2025, en hausse de 0,6 GW par rapport à fin 2024. Et les 101 projets en cours de construction du groupe à la fin du premier trimestre représentent une capacité totale de 8,5 GW.

Cela "nous rend confiants dans notre objectif d'ajouter en moyenne sept gigawatts par an de capacité de renouvelables et de stockage à partir de 2025 et jusqu'en 2030", a indiqué Pierre-François Riolacci.