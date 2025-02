Engie: cession des actifs au Koweït et au Bahreïn information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de ses engagements environnementaux, Engie annonce quitter le Koweït et le Bahreïn en cédant à ACWA Power ses actifs d'électricité et de désalinisation de l'eau dans ces deux pays du Golfe Persique.



L'accord porte sur ses participations dans Az Zour North, une usine combinée de gaz et de désalinisation au Koweït, dans trois centrales électriques au gaz et de désalinisation au Bahreïn, ainsi que dans les sociétés associées d'opération et maintenance.



La finalisation de la transaction demeure soumise aux autorisations réglementaires et aux conditions de clôture usuelles. Engie et ACWA Power coopèrent étroitement pour assurer un transfert en douceur de la propriété de ces actifs.





