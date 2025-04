Engie: certification anti-corruption au Moyen-Orient information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Engie Middle East fait part du maintien de sa certification ISO 37001:2016 pour son système de management anti-corruption, réaffirmant ainsi son 'engagement en faveur de l'éthique dans les pratiques d'affaires, l'intégrité et la conformité'.



'Cette reconnaissance reflète nos efforts continus pour maintenir les normes les plus élevées dans l'ensemble de nos activités, comme partie intégrante de notre cadre de conformité rigoureuse', affirme le groupe énergétique.



Reflétant une approche proactive du groupe, la certification ISO 37001 signifie qu'Engie Middle East 'a démontré des processus et contrôles robustes pour prévenir la corruption, limiter les risques et favoriser une culture de la responsabilité'.





