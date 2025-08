Engie: baisse organique de 16% du RNRPG semestriel information fournie par Cercle Finance • 01/08/2025 à 08:42









(Zonebourse.com) - Engie dévoile un résultat net récurrent part du groupe (RNRPG) de 3,1 milliards d'euros au titre de son premier semestre 2025, ainsi qu'un EBIT hors nucléaire de 5,1 milliards, en baisses organiques de -15,9% et -6,4% respectivement.



Le groupe énergétique explique que son EBIT hors nucléaire a pâti d'un premier semestre 2024 élevé et d'un contexte de baisse des prix, tandis que son chiffre d'affaires, à 38,1 milliards d'euros, a progressé de 2,9% en organique.



'Notre excellence opérationnelle nous a permis de mener à bien des projets d'ampleur en respectant les calendriers et budgets prévisionnels', souligne sa DG Catherine MacGregor, pointant aussi une génération de cash-flow de 8,4 milliards.



Engie confirme donc sa guidance 2025, avec un résultat net récurrent part du groupe qui devrait se situer entre 4,4 et cinq milliards d'euros, et un EBIT hors nucléaire attendu dans une fourchette indicative de huit à neuf milliards.





Valeurs associées ENGIE 18,9050 EUR Euronext Paris -3,64%