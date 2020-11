Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie-Aucune option écartée concernant les cessions d'actifs envisagées-Dir fin Reuters • 13/11/2020 à 11:49









13 novembre (Reuters) - Judith Hartmann, directrice financière d'Engie ENGIE.PA , a déclaré vendredi lors d'une conférence téléphonique avec les analystes : * ENGIE PRÉCISERA L'IMPACT DE SON PROGRAMME DE CESSIONS SUR SES PERSPECTIVES ET SON DIVIDENDE AU S1 2021 * ENGIE-UNE CESSION D'UNE PART DE GRTGAZ N'EST PAS IMMINENTE * ENGIE-AUCUNE OPTION N'EST ÉCARTÉE CONCERNANT LES CESSIONS D'ACTIFS ENVISAGÉES, UNE IPO FAIT PARTIE DES SOLUTIONS POSSIBLES Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +4.03% SUEZ Euronext Paris +0.22% VEOLIA Euronext Paris 0.00%