Engie annonce le départ d'Olivier Biancarelli, directeur général adjoint du groupe

7 juillet (Reuters) - Engie ENGIE.PA annonce mardi dans un communiqué: * LE DÉPART D'OLIVIER BIANCARELLI, DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU GROUPE ENGIE, EN CHARGE DE LA BUSINESS LINE SOLUTIONS CLIENTS ET D'ENGIE IMPACT, ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TRACTEBEL Pour plus de détails, cliquez sur ENGIE.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -1.10%