Engie: activité "record" dans les renouvelables en 2024, revoit ses perspectives à la hausse

( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'énergéticien français Engie a revu à la hausse jeudi ses perspectives 2025 après une année marquée par une activité "record" dans les renouvelables et une forte performance opérationnelle et financière, dans un contexte de baisse des prix de l'énergie.

Le résultat opérationnel (Ebit) hors nucléaire a reculé de 5,6% à 8,9 milliards d'euros après un un "niveau élevé" en 2023, mais celui dans les renouvelables a progressé de 7,3% à 2,2 milliards grâce à des conditions d'hydrologie exceptionnelles en France et au Portugal et une forte contribution des nouvelles capacités mises en service notamment aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Europe.

"2024 a été une nouvelle année de forte performance opérationnelle et financière", a déclaré Catherine MacGregor, la directrice générale du groupe.

"Nous avons atteint un niveau d’activité record dans les renouvelables, avec 4,2 GW de capacités ajoutées au cours de l'année, portant notre capacité totale installée à 46 GW. L'accélération de notre développement dans le stockage par batteries s'est également confirmée, avec plus de 5 GW en opération et en construction en fin d'année", a-t-elle ajouté.

Le bénéfice net a bondi de 85% à 4,1 milliards d’euros du fait d'un élément exceptionnel sur le nucléaire et le chiffre d'affaires a reculé de 10,6% à 73,8 milliards d'euros. Le résultat net récurrent part du groupe ressort à 5,5 milliards.

Salué en Bourse, le titre bondissait de 5,72% à 17,44 euros vers 09H15, dans un marché en baisse de 0,63%.

Concernant le résultat net, le groupe explique que "l'augmentation de 1,9 milliard d'euros par rapport à 2023 s'explique principalement par le retournement d'un effet négatif lié aux provisions nucléaires à la suite de l'accord signé avec l'État belge en 2023". En clair, il avait une provision négative en 2023 et ne l'a plus en 2024.

Engie a obtenu le 21 février dernier l'approbation par la Commission européenne de l'accord avec le gouvernement belge, annoncé en décembre 2023, concernant la prolongation de l'exploitation des réacteurs nucléaires Tihange 3 et Doel 4 ainsi que les obligations relatives aux déchets nucléaires.

Côté perspectives, Engie revoit à la hausse son objectif de résultat net récurrent part du groupe pour 2025, désormais attendu entre 4,4 et 5,0 milliards d'euros, contre une fourchette de 3,9 à 4,5 milliards d’euros annoncée précédemment.

L'Ebit hors nucléaire est quant à lui attendu dans une fourchette indicative de 8,0 à 9,0 milliards d'euros (contre 7,9 à 8,9 milliards d’euros auparavant).

"Après une année 2026 qui sera marquée par la forte diminution de la contribution des activités liées au nucléaire", Engie prévoit un résultat net "en croissance en 2027, à un niveau compris entre 4,4 et 5,0 milliards d'euros".