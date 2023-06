Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Engie: acquisition dans les renouvelables en Afrique du Sud information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 09:41

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé mardi avoir fait l'acquisition, aux côtés de Meridiam, de BTE Renewables, un spécialiste des énergies renouvelables en Afrique du Sud et au Kenya, une opération qui va permettre au groupe français de poursuivre son développement en dehors de l'Europe et du continent américain.



La transaction va apporter à Engie quelque 340 MW nets de capacités renouvelables opérationnelles (150 MW d'éolien terrestre et 190 MW de solaire photovoltaïque), ainsi qu'un portefeuille de plus de 3 GW de projets en phase de développement avancé.



Ce rachat doit ainsi lui permettre au groupe de renforcer encore sa présence en Afrique du Sud, un marché en pleine croissance où il exploite déjà 1,3 GW d'actifs, dont plus de 300 MW dans les énergies renouvelables.



L'accord comprend une cession des actifs kenyans par Engie à Meridiam à la clôture de l'opération.



Meridiam va ainsi mettre la main sur le parc éolien de Kipeto, d'une capacité de 100 MW, situé à environ 70 km au sud de Nairobi et opérationnel depuis juillet 2021.



La finalisation de la transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, est prévue pour le quatrième trimestre 2023.