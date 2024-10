Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Engie: acquisition d'une unité de biométhane information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 18:15









(CercleFinance.com) - Engie annonce l'acquisition d'une nouvelle unité en Belgique, la première installation de production de biométhane du Groupe dans le pays.



Ce rachat stratégique répond à l'objectif du Groupe de construire une plateforme de production européenne pour accélérer son développement dans le secteur du biométhane.



Cette centrale sera la première du pays à être convertie pour injecter du biométhane dans le réseau de gaz local dès le mois d'octobre 2024. Elle bénéficiera ainsi d'une capacité annuelle de production de biométhane de 68 GWh, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 6000 foyers.



Cécile Prévieu, Directrice générale adjointe en charge des activités Infrastructures d'Engie, a déclaré : ' Cette nouvelle acquisition illustre concrètement la stratégie d'accélération d'Engie dans les gaz renouvelables, indispensables à la transition énergétique et la décarbonation de l'économie européenne.





