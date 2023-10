Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Engie: acquisition d'actifs solaires au Brésil information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - Engie annonce avoir signé un accord pour l'acquisition de 100% d'Atlas Energia Renovável do Brasil et Atlas Brasil Energia Holding 2, pour une valeur de transaction de 618 millions d'euros qui pourra être adaptée en fonction de certaines conditions contractuelles.



Cette acquisition permettra au groupe énergétique de disposer de nouvelles centrales solaires photovoltaïques dans le Nord-Est (Bahia et Ceará) et le Sud-Est (Minas Gerais), pour une capacité totale de 545 MWac en exploitation.



La réalisation de la transaction est soumise au respect de certaines conditions préalables négociées entre les parties, notamment, entre autres, de l'approbation du Conseil Administratif de Défense Economique (CADE) du Brésil.





