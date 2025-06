Engie: accord dans le recyclage solaire aux USA information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Engie annoncé mardi le lancement d'un programme pilote visant à intégrer des dispositions de 'pré-recyclage' au sein de quatre de ses projets solaires développés aux Etats-Unis.



Cette initiative, développée en partenariat avec Solarcycle, un spécialiste du recyclage de panneaux solaires, prévoit la traçabilité complète de chaque composant du système dès leur mise en service.



Les accords conclus portent sur environ un million de panneaux solaires, représentant 375 mégawatts (MW) de capacité installée dans le Midwest américain.



La technologie de Solarcycle permet d'extraire l'argent, le silicium, le cuivre, l'aluminium et le verre des panneaux.



Solarcycle estime que ce dispositif permettra d'éviter l'enfouissement de quelque 21.800 tonnes de matériaux et de prévenir l'émission de 33.000 tonnes de CO2.



Engie précise que ce modèle pourrait être élargi à d'autres projets à l'avenir.





Valeurs associées ENGIE 19,6500 EUR Euronext Paris +0,69%