Engie a approché Ameresco en vue de son éventuelle acquisition-sources

NEW YORK, 20 février (Reuters) - Engie ENGIE.PA a approché Ameresco AMRC.N , fournisseur américain de solutions dans l'énergie et développeur de sites de production d'énergie renouvelable, pour manifester son intérêt en vue de son éventuelle acquisition, a-t-on appris de sources proches du dossier. Cette approche vise à jauger l'intérêt éventuel pour une cession du fondateur et PDG du groupe américain, George Sakellaris, âgé de 72 ans, qui possède la majorité du capital. Les sources, qui ont requis l'anonymat, ont souligné qu'il n'était pas certain que la manifestation d'intérêt d'Engie mène à l'ouverture de négociations ou à un accord avec Ameresco. Engie et Ameresco n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires. A Wall Street, l'action Ameresco gagnait plus de 13% à 25,80 dollars après les informations de Reuters. A ce niveau de cours, le groupe est valorisé environ 1,2 milliard de dollars (1,12 milliard d'euros). (David French, version française Bertrand Boucey et Marc Angrand)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.99%