ENERTIME : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2022

Des résultats qui reflètent les contrecoups de la pandémie Covid-19

Renforcement important des fonds propres grâce à la subvention européenne du projet DECAGONE

Perspectives très favorables sur le marché mondial de l'efficacité énergétique

Succès de la stratégie d'offre de service énergétique (Energy as a Service) en France portée par la filiale ENERGIE CIRCULAIRE

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), publie ses comptes semestriels au 30 juin 2022. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 29 septembre 2022. ENERTIME a mis à disposition du public et déposé auprès d'Euronext ses comptes semestriels 2022 ce jour. Ce document est consultable en ligne sur www.enertime.com (onglet Investisseurs, rubrique informations financières).

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME, déclare : « ENERTIME continue à faire preuve de résilience en dépit des contrecoups dus à la crise sanitaire. L'activité s'est globalement maintenue sur le premier semestre, portée notamment par les projets en France avec GRTgaz, GTT et le SYCTOM et les études de trois projets ORC retenus dans le cadre des appels d'offres de l'ADEME. L'activité commerciale s'est fortement accélérée, en particulier, dans le domaine des cimenteries et des verreries en Europe et en Turquie et depuis mars 2022 pour des Pompes à Chaleur haute température destinées à remplacer des chaudières au gaz naturel. L'objectif annoncé en septembre 2021 de deux commandes de fourniture en 2022 sur deux projets retenus aux appels d'offres de l'ADEME est confirmé. »



Une activité contrainte par les effets de la crise sanitaire

Au premier semestre 2022, ENERTIME enregistre un chiffre d'affaires de 1,1 M€ [1] , en retrait de 0,3 M€ par rapport à la même période un an auparavant, subissant les effets de la crise sanitaire sur la prise de nouvelles commandes.

Sur cette première partie de l'année, ENERTIME a :

mis en service le projet ORC de 1,8 MW dans la verrerie de Bangkok Glass en Thaïlande,

réceptionné en atelier la turbine de 1,2 MW du SYCTOM pour le projet d'incinérateur de Saint-Ouen,

finalisé l'installation de la turbine du projet TENORE sur le site de Villiers-le-Bel, et,

réalisé les études en amont des projets ORC retenus aux appels à projets de l'ADEME.

Au cours de ce premier semestre, ENERTIME a poursuivi ses investissements dédiés au développement commercial de l'offre de service énergétique opérée par sa filiale ENERGIE CIRCULAIRE, en particulier sur le marché français. ENERGIE CIRCULAIRE s'est concentré sur le développement des trois projets d'investissement dans des systèmes ORC sélectionnés par l'ADEME, représentant un montant de commandes potentiel de 22,5 M€ et une subvention de 7,7 M€ de l'ADEME. La société reste confiante sur son objectif d'obtenir au moins deux des trois contrats avant la fin 2022. Un quatrième projet sélectionné par l'ADEME, directement porté par un industriel, est en discussion.

Ainsi, ENERTIME enregistre une hausse de ses charges d'exploitation de 0,2 M€ intégrant une augmentation des frais de personnel de 0,1 M€. Sur le premier semestre 2022, la société affiche une perte d'exploitation de 1,9 M€ intégrant, entre autres, une forte augmentation des dotations aux amortissements et provisions (-440 K€ au 30 juin 2022 contre -60 K€ au 30 juin 2021) contre une perte d'exploitation de 1 M€ au 30 juin 2021.

Après comptabilisation des charges financières, des charges exceptionnelles et du Crédit d'Impôt Recherche, le résultat net au 30 juin 2022 ressort à -1,7 M€ contre -1,1 M€ au 30 juin 2021.



Une situation financière renforcée au 30 juin 2022

A fin juin, ENERTIME dispose de 4,10 M€ [2] de fonds propres et quasi-fond propres.

Durant le semestre, la société a mis en place une ligne d'un montant maximum de 2 M€ d'obligations convertibles en actions à prix fixe de 2,28 € pour la première tranche de 1 M€ et 1,88 € pour la seconde tranche de 1 M€ et remboursables mensuellement en numéraire, en remplacement partiel de la ligne d'ODIRNANES mise en place avec le fonds d'investissement YA II PN Ltd en décembre 2020. Dans le même temps, ENERTIME a signé un avenant au contrat de financement en ODIRNANES afin de réduire le montant total de 10 M€ à 6 M€ et le montant maximum par tirage éventuel de 5 M€ à 2 M€. L'intention d'ENERTIME est de ne plus utiliser les ODIRNANES, compte tenu de la mise en place de cette nouvelle ligne d'obligations convertibles.

Le fonds d'investissement YA II PN a converti en juin 2022, 100 000 € de la seconde ligne d'obligations convertibles au prix fixe de conversion de la seconde ligne, soit 1,88 € par action. Une seconde conversion de 188 000 € a eu lieu en septembre 2022 avant le remboursement anticipé complet de cette seconde ligne le 20 septembre 2022 .

La société dispose d'une trésorerie de 7,3 M€ à fin juin 2022 en très forte augmentation par rapport au 31 décembre 2021 (0,3 M€) dont 50% est détenue pour le compte du consortium DECAGONE et a été rétrocédée aux membres de ce dernier au cours de l'été. Cette trésorerie procure à la société une bonne visibilité financière pour les douze mois à venir.



Financement d'ENERGIE CIRCULAIRE et des sociétés de projets filiales d'ENERGIE CIRCULAIRE

La recherche de financement pour ENERGIE CIRCULAIRE et les sociétés de projets créées ou à créer pour porter les projets d'efficacité énergétique, se concrétise. La société est entrée en négociation exclusive avec un Fonds d'Investissement Infrastructures pour la mise en place d'un financement en fonds propres et quasi-fonds propres avant la fin de l'année 2022.



Innovation

La société a été sélectionnée en janvier 2022 par la Commission Européenne dans le cadre du programme Horizon Europe (successeur du programme H2020) pour deux projets d'innovation liés à la technologie des ORC et à celle des Pompes à Chaleur haute température. Le montant des subventions pour ENERTIME s'élève à 8,5 M€ sur un financement total cumulé de 22 M€.

Ces deux projets placent Enertime en tête du peloton des PME innovantes européennes sur ces thématiques.

La société est par ailleurs sollicitée par des sociétés tierces pour la fourniture de turbomachines innovantes sur les thématiques du stockage d'électricité par stockage de chaleur et pour des cycles thermodynamiques au CO 2 supercritique à haute température et continue le développement de solutions de compression d'hydrogène à haute pression.



Dynamique commerciale

La filiale ENERGIE CIRCULAIRE de service en efficacité énergétique a permis à ENERTIME de concourir aux appels à propositions du Plan Relance, opérés par l'ADEME, dans l'efficacité énergétique industrielle et la décarbonation. ENERTIME a, ainsi, déposé 5 dossiers à ce jour dont 3 ont été retenus par l'ADEME. Un quatrième projet dans lequel ENERTIME est impliqué a été déposé directement par un industriel dans le cadre de l'appel à projets clos en octobre 2021 et a été retenu au premier semestre 2022.

Dans le domaine des ORC, ENERGIE CIRCULAIRE a par ailleurs soumis des offres de services en France et en Turquie et ENERTIME a fait des offres de fourniture en France, Pologne, Roumanie, Thaïlande et Chine. Ces offres ont déjà débouché sur un contrat de fourniture d'une turbine en Chine et d'un ORC en Bulgarie.

Dans le cadre du partenariat avec Suez Consulting pour les études financées par le FASEP, pour la conception du projet d'amélioration de l'efficacité énergétique des centrales géothermiques flash de l'opérateur public mexicain CFE, les deux sociétés ont remis officiellement l'étude à CFE en présence de l'Ambassadeur de France au Mexique et entame des discussions pour la réalisation du projet.

Les problèmes d'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe liés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont mis en avant le manque d'investissement en France et en Europe en matière d'efficacité énergétique électrique. Ceci se traduit par une multiplication par vingt du prix de l'électricité sur le marché spot Français et un très fort regain d'intérêt pour les solutions de remplacement des chaudières au gaz naturel par des Pompes à Chaleur à très haute température. La société estime être bien positionnée pour participer au développement massif de cette technologie de Pompe à Chaleur pour laquelle il n'existe aujourd'hui aucune offre commerciale sur le marché.

Au regard des projets en cours de développement, notamment via la filiale ENERGIE CIRCULAIRE, ENERTIME reste confiant sur sa capacité à enregistrer une forte hausse de son chiffre d'affaires au cours des prochaines années qui devrait permettre d'atteindre une performance opérationnelle proche de l'équilibre en 2023.





A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – Président Directeur Général

Tél. 01 75 43 15 40 gilles.david (at) enertime.com



Sophie DUGUE- Directrice Administrative

Tél. 01 80 88 75 10 sophie.dugue (at) enertime.com

Suivez l'actualité d'ENERTIME sur Twitter





ANNEXES

Compte de résultat

En € - normes françaises 30/06/2022 30/06/2021 Chiffre d'affaires 1 084 791 1 412 682 Autres produits d'exploitation 397 952 655 907 Charges d'exploitation (3 343 304) (3 089 010) Résultat d'exploitation (1 860 561) (1 020 422) Résultat financier (25 709) (19 483) Résultat exceptionnel (10 249) (155 069) Produit d'impôt 179 595 125 508 Résultat net (1 716 924) (1 069 466)



Bilan

En €- normes françaises 30/06/2022 2021 Actifs immobilisés 3 322 146 3 203 880 Stocks & Clients 2 476 763 2 228 436 Autres actifs 196 755 93 344 Trésorerie & Valeurs mobilières 7 371 766 272 591 TOTAL ACTIF 13 367 430 5 798 251

En €- normes françaises 30/06/2022 2021 Capitaux propres & Autres fonds propres 4 107 758 2 156 020 Fournisseurs 1 303 557 776 383 Autres passifs 4 335 293 1 112 958 Emprunts & Dettes financières 3 620 822 1 752 890 TOTAL PASSIF 13 367 430 5 798 251

[1] Dont 93 K€ refacturé à la filiale ENERGIE CIRCULAIRE et 250 K€ aux filiales d'ENERGIE CIRCULAIRE ; Energie Lagnieu, Energie Grande-Synthe et Energie Feuquières non consolidées

[2] Incluant 693 326 € d'avances remboursables

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m29xlcVplW2clW5tlMlmbGVpmpiXk2CYZZLJlGJul8qcmZpknG1ql5bKZnBnmWtq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76464-22_09_30_cp-enertime-resultats-financiers-s1-2022_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com