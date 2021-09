ENERTIME : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2021

Des résultats toujours temporairement impactés par les effets de la pandémie Covid-19

Renforcement de la trésorerie permettant d'étendre la visibilité financière

Perspectives très favorables sur le marché de l'efficacité énergétique en France

Succès de la stratégie d'offre de service énergétique (Energy as a Service) portée par la filiale Energie Circulaire

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), publie ses comptes semestriels au 30 juin 2021. Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 29 septembre 2021.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME, déclare : « ENERTIME continue à faire preuve de résilience en dépit des effets de la crise sanitaire. L'activité s'est globalement maintenue sur le premier semestre, portée notamment par les projets en France avec GRTgaz et GTT. La poursuite de l'épidémie en 2021 a décalé à 2022 toutes les perspectives de nouvelles commandes hors Plan de Relance en France. Les deux premiers projets d'Energie Circulaire sélectionnés dans le cadre de ce Plan de Relance devraient déboucher sur deux commandes de fourniture en 2022 représentant un chiffre d'affaires estimé de 17 M€, montant très supérieur au carnet de commandes annuel historique de la société. »



Maintien de l'activité dans un environnement toujours marqué par la crise sanitaire

Au premier semestre 2021, ENERTIME enregistre un chiffre d'affaires de 1,4 M€[1] en retrait de 0,2 M€ par rapport à la même période un an auparavant subissant les effets prolongés de la crise sanitaire sur l'exécution des projets et la prise de nouvelles commandes. Sur cette première partie de l'année, ENERTIME a livré à GRTgaz la turbine du projet TENORE après validation par le client de la phase de test en atelier (avril 2021). Cette turbine a été livrée sur le site de Villiers-le-Bel avec la majorité des équipements relatif au projet.

Au cours de ce premier semestre, ENERTIME a engagé des investissements dédiés au développement commercial de l'offre de service énergétique, en particulier sur le marché français, via sa filiale nouvellement créée Energie Circulaire. Ces investissements ont porté leurs fruits avec la sélection de l'entreprise par l'ADEME pour la réalisation d'un projet sur le site de la verrerie de Verallia à Lagnieu. D'autres projets sont en développement et un second projet a été annoncé en septembre pour un montant de 13 M€ et une subvention de l'ordre de 5 M€ de l'ADEME.

Ainsi, ENERTIME enregistre une hausse de ses charges d'exploitation de 0,6 M€ intégrant une augmentation des frais de personnel de 0,3 M€, dont 50% sont refacturés à Energie Circulaire (filiale non consolidée) et des dépenses liées à l'augmentation de l'activité commerciale. Sur le premier semestre 2021, la société affiche une perte d'exploitation de 1 M€ contre une perte de 0,5 M€ au 30 juin 2020.

Après comptabilisation des charges financières, des charges exceptionnelles et du Crédit d'Impôt Recherche, le résultat net au 30 juin 2021 ressort à -1,1 M€ contre -0,4 M€ au 30 juin 2020.



Situation financière renforcée au 30 juin 2021

A fin juin, ENERTIME dispose de 3,27 M€[2] de fonds propres et quasi-fond propres.

Au cours du premier semestre, dans le but de garantir auprès de l'ADEME sa capacité à financer les projets ORC de sa filiale ENERGIE CIRCULAIRE dans le cadre des appels à Projet du Plan Relance Verte, la structure financière a été renforcée par la mise en œuvre d'une ligne d'ODIRNANE de 10 M€. Après un premier tirage d'1 M€ réalisé fin janvier 2021, le solde pourra être tiré sur décision de la Société afin d'investir en 2021 et 2022, soit en direct, soit via ENERGIE CIRCULAIRE, dans les projets qui vont constituer les premières lignes d'un portefeuille générant des revenus récurrents tout en accélérant l'activité industrielle.

Avec plus de 0,8 M€ de trésorerie au 30 juin 2021 et des dettes financières de 1,3 M€ (dont près de 80% à plus d'un an), ENERTIME dispose des moyens financiers nécessaires pour assurer la continuité d'exploitation sur les douze prochains mois.



Dynamique commerciale

La filiale ENERGIE CIRCULAIRE de service en efficacité énergétique, créé en 2020, a permis à ENERTIME de concourir auprès de l'ADEME aux appels à propositions du Plan Relance dans l'efficacité énergétique industrielle et la décarbonation. ENERTIME a, ainsi, déposé 5 dossiers à ce jour dont 2 ont été retenus par l'ADEME et un troisième est en cours d'évaluation. L'objectif est de déposer à minima au moins un nouveau projet dans le cadre de l'appel à projet qui sera clos en octobre 2021. ENERGIE CIRCULAIRE a par ailleurs soumis des offres de service en Italie, en Belgique et en Turquie et ENERTIME a fait des offres de fourniture au Royaume-Uni, en Pologne et en Turquie.

La Turquie est un pays stratégique pour ENERTIME du fait de sa base industrielle très importante et du potentiel de valorisation de chaleur fatale associé. La technologie ORC y est aussi largement déployée dans de nombreuses centrales géothermiques dans le pays, ce qui facilite la diffusion de cette technologie pour la récupération de chaleur fatale.

Les collaborations avec GRTgaz sur des projets dans l'efficacité énergétique liés au transport du gaz naturel se poursuivent.

Par ailleurs, ENERTIME travaille avec des partenaires potentiels en Chine sur des projets d'ORC sur des aciéries et usines pétrochimiques locales. L'ORC installé dans l'aciérie de Baosteel à Shanghai représente, à ce titre, une vitrine stratégique pour les futurs clients.

En Thaïlande, la société est en discussion avancée pour mettre en œuvre deux partenariats avec la société Ensys et deux acteurs importants de l'économie du pays.

En Inde, notre présence locale via un consultant senior pourrait porter ses fruits sur 2022 / 2023.

Enfin, le marché de la géothermie constitue un second vecteur de croissance après l'efficacité énergétique notamment en Turquie et en Indonésie.

Au regard des projets en cours de développement, notamment via la filiale Energie Circulaire, ENERTIME reste confiant sur sa capacité à enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires au cours des prochaines années qui devrait permettre d'atteindre une performance opérationnelle à l'équilibre en 2023.



Mise à disposition des comptes semestriels au 30 juin 2021

ENERTIME mettra à disposition du public et déposera auprès d'Euronext ses comptes semestriel 2021 le 30 septembre prochain. Ce document sera consultable en ligne sur notre site Internet www.enertime.com (onglet Investisseurs, rubrique informations financières).

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – Président Directeur Général

Tél. 01 75 43 15 40 gilles.david (at) enertime.com



Sophie DUGUE- Directrice Administrative

Tél. 01 80 88 75 10 sophie.dugue (at) enertime.com

ANNEXES

Compte de résultat

En € - normes françaises 30/06/2021 30/06/2020 Chiffre d'affaires 1 412 682 1 594 293 Autres produits d'exploitation 655 907 496 565 Charges d'exploitation (3 089 010) (2 481 000) Résultat d'exploitation (1 020 422) (480 242) Résultat financier (19 483) 5 790 Résultat exceptionnel (155 069) (9 000) Produit d'impôt 125 508 91 073 Résultat net (1 069 466) (392 597)



Bilan

En €- normes françaises 30/06/2021 2020 Actifs immobilisés 3 015 519 2 419 047 Stocks & Clients 2 521 905 2 867 198 Autres actifs 202 282 223 882 Trésorerie & Valeurs mobilières 787 210 1 326 945 TOTAL ACTIF 6 526 916 6 837 072

En €- normes françaises 30/06/2021 2020 Capitaux propres & Autres fonds propres 3 267 076 2 809 043 Fournisseurs 707 022 970 543 Autres passifs 1 202 818 1 693 465 Emprunts & Dettes financières 1 350 000 1 364 021 TOTAL PASSIF 6 526 916 6 837 072

[1] Dont 163 K€ refacturé à la filiale ENERGIE CIRCULAIRE non consolidée

[2] Incluant 693 326 € d'avances remboursables

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yJpqZ5VtlmrHmG9rl5eZnGiYl21lw5HImmSblWeck8nIbp6Vx2eSmpybZnBil2pp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/71253-21_09_30_cp-enertime-resultats-financiers-semestriels-2021-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com