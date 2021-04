ENERTIME : RÉSULTATS ANNUELS 2020

Chiffre d'affaires 2020 en progression de 36%

Déploiement de la stratégie ENERGIE CIRCULAIRE avec cinq projets ORC en France en développement sur un modèle tiers-financé

Performance opérationnelle impactée par la pandémie mondiale de la COVID-19 et par les investissements de croissance liés à la création d'ENERGIE CIRCULAIRE

Structure financière renforcée par la mise en œuvre d'une ligne de financement de 10 M€

Perspectives favorables dans le cadre du Plan de Relance Verte, objectif de signer au moins 3 projets ORC en France en 2021

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie) publie ses résultats financiers pour l'année 2020. Le Conseil d'administration, réuni le 22 avril 2021, a arrêté les comptes pour l'exercice 2020. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport financier 2020 sera publié au plus tard le 30 avril prochain.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME déclare : « La pandémie mondiale de la COVID-19 a impacté les résultats de l'année 2020 générant des retards sur les affaires en cours. Néanmoins, ENERTIME a accéléré sa transition vers une offre de services génératrice de croissance rentable. Le volet CEE de la loi PACTE, ratifié en septembre 2019, a conduit à la création en mai 2020 de la société Energie Circulaire et à la participation aux Appels à Projets d'efficacité énergétique de l'ADEME à partir d'octobre 2020. Dans le cadre du Plan de Relance Verte, notre objectif est de signer au moins 3 projets en France en 2021. »



Croissance de 36% du chiffre d'affaires

Sur l'exercice 2020, ENERTIME enregistre un chiffre d'affaires de 2,5 M€, en progression de 20,5% hors dépenses refacturées à ENERGIE CIRCULAIRE[1] et 35,9% par rapport à 2019 mais en retrait significatif par rapport aux prévisions. En effet, la crise sanitaire a engendré un retard dans l'exécution des projets et dans la prise de nouvelles commandes. L'activité 2020 est essentiellement portée par :

Le contrat de fourniture d'un ORC de 1,8 MW en Thaïlande,

Le contrat avec GRTgaz pour la fourniture d'une turbine de détente de gaz de 2,5 MW en France,

Une installation pilote pour GTT et,

Le contrat de fourniture d'un ORC de 1 MW au SYCTOM pour l'incinérateur de la ville de Saint-Ouen.



Une performance opérationnelle impactée par la crise sanitaire et des investissements liés au développement de l'offre de services d'efficacité énergétique en France

Au cours de l'exercice, ENERTIME a engagé des investissements pour le déploiement de l'offre de services de sa filiale Energie Circulaire qui ont généré une hausse globale de 600 € des frais généraux (1,6 M€) et des coûts de personnel (2,09 M€) par rapport à 2019. Par ailleurs, l'allongement des délais de réalisation des projets du fait de la COVID-19 a impacté les marges générées. Ainsi, la société enregistre en 2020 une perte d'exploitation de 2,2 M€, à comparer à une perte de 1,3 M€ en 2019.

Nos investissements portent déjà leurs fruits avec la sélection de l'entreprise par l'ADEME pour la réalisation d'un projet sur le site de la verrerie de Verallia à Lagnieu.

Après comptabilisation des charges financières, des charges exceptionnelles et du Crédit d'Impôt Recherche, le résultat net au 31 décembre 2020 ressort à -2,2 M€ contre -1,4 M€ au 31 décembre 2019.



Activités en matière de Recherche et de Développement

Au cours de l'exercice écoulé, ENERTIME a engagé des dépenses de Recherche et de Développement à hauteur de 377 K€, dont 317 K€ ont été immobilisées.

Les travaux de R&D ont essentiellement porté sur la mise au point d'ORC haute température aux alcanes (Projet ALCANORC), la conception de turbines de détente de gaz (Projet EXPANGAZ), le développement de Pompes à Chaleur avec compresseur bi-étagé (Projet COMPACHT) et la conception de turbines hermétiques (Projet TURBINES HERMETIQUES).

Ces travaux ont conduit la Société à déposer une demande de brevet à l'INPI en février 2020.



Une structure financière renforcée

À fin décembre 2020, ENERTIME dispose de 2,8 M€[2] de fonds propres et quasi-fonds propres.

Au cours de l'exercice, la structure financière a été renforcée par :

La signature d'une convention de Prêt Garanti par l'État (PGE) pour un montant de 0,3 M€ et l'obtention d'une contre-garantie de Bpifrance pour des cautions à l'international à hauteur de 1,6 M€ ;

Une ligne d'ODIRNANE, libérée en une seule fois, de 2 M€ sans BSA, remplaçant la ligne de 1,5 M€ de juillet 2019 dont le solde du financement potentiel non utilisé a été annulé.

Par ailleurs, dans le but de garantir auprès de l'ADEME sa capacité à financer les projets ORC de sa filiale ENERGIE CIRCULAIRE dans le cadre des appels à Projet du Plan Relance Verte, la Société a mis en œuvre une ligne de financement de 10 M€ avec le fonds d'investissement YA II PN Ltd. Après le premier tirage d'1 M€ réalisé fin janvier 2021, le solde pourra être tiré sur décision de la Société afin d'investir en 2021 et 2022, soit en direct, soit via ENERGIE CIRCULAIRE, dans les projets qui vont constituer les premières lignes d'un portefeuille générant des revenus récurrents tout en accélérant l'activité industrielle.

La Société étudie par ailleurs la mise en place de solutions de financement ouvertes à tous ses actionnaires afin de limiter l'utilisation de financements dilutifs.



Perspectives : un portefeuille important de projets en France qui doit se concrétiser en commandes en 2021 et 2022

L'augmentation très significative depuis le début de l'année du prix des quotas carbone en Europe de +18% au 31 mars 2021 à 42,55 €/Tn (EUA Dec21), après une hausse de +37% en 2020, va impacter directement à la hausse le prix de marché de l'électricité. Ainsi, le coût de production des centrales au charbon en Europe augmente mathématiquement de 42,55 € par MWh produit, à comparer avec un prix de marché moyen autour de 45 €/MWh en 2019. Cette évolution va fortement inciter les industriels à économiser cette électricité.

En France, l'augmentation significative de la valeur des Certificats d'Economie d'Energie (CEE) s'est confirmée. La mise en vigueur de la loi Pacte en septembre 2019 a ouvert la possibilité de financer des installations ORC dans les usines françaises soumises au régime EU-ETS grâce à ces CEE et à la vente d'électricité ou d'air comprimé, autoconsommée par l'usine.

Le Comité Stratégique de Filière des Nouvelles Energies de la Transition Energétique, auquel la Société participe, a permis de mettre en avant l'offre Made in France innovante de la Société. Cette offre bénéficie des efforts actuels du plan de relance de l'industrie en France.

L'ensemble de ces éléments combiné au Plan de Relance Verte permettent à ENERTIME d'être confiant dans le développement du marché des ORC en France.

ENERTIME démarre ainsi l'exercice 2021 avec cinq projets en développement en France : trois projets ORC dont un officiellement subventionné par l'ADEME et deux projets à déposer à la seconde session de l'appel à Projet de l'ADEME (clôture mai 2021)

La Société est par ailleurs consultée en tant que fournisseur sur des projets ORC en France retenus à l'Appel à Projet de l'ADEME mais financés par des tiers.

La réception avec succès par GRTgaz en avril 2021 de la turbine de détente de gaz de 2,5 MW du projet Tenore pourrait conduire à de nouvelles commandes en 2022 en partenariat avec GRTgaz sur des projets de détente de gaz de taille plus standard.

En Europe, la Société se positionne sur le marché de l'efficacité énergétique en Pologne, Belgique, Royaume-Uni et Allemagne.

En Asie, ENERTIME s'appuie sur son partenariat en Thaïlande pour son déploiement et, en Chine la mise en service d'une première turbine ORC de 1 MW a été réalisée par le licencié Beijing Huasheng Huaneng ORC Technology. Même si le marché chinois de l'efficacité énergétique ne semble pas avoir redémarré, les récentes annonces européennes sur la mise en place d'une taxe carbone à l'importation devraient avoir un impact fort sur les investissements chinois pour économiser une énergie électrique très carbonée.



Club des actionnaires

La Société souhaite renforcer ses relations avec ses actionnaires à travers un dialogue plus direct. Ainsi, ENERTIME lance son Club des actionnaires, gratuit et ouvert à tous, afin de favoriser une meilleure connaissance de la Société, de son activité et de sa stratégie. Un premier Webinar destiné aux membres du Club et aux futurs actionnaires a été organisé le 14 décembre 2020, un second est programmé début juin 2021. Par ailleurs, dès que les conditions sanitaires le permettront, ENERTIME prévoit d'organiser des visites de son site de Courbevoie ainsi que des sites d'installation de ses machines en France.

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

Plus d'informations sur www.enertime.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID - Président

Tél. 01 75 43 15 40

gilles.david (at) enertime.com











Suivez l'actualité d'ENERTIME sur Twitter





RÉSUMÉ DES ÉTATS FINANCIERS 2020

Compte de résultat (audité)

En € - normes françaises 2020 2019 Chiffre d'affaires 2 534 208 1 864 393 Autres produits d'exploitation 660 810 1 094 528 Charges d'exploitation (5 432 637) (4 265 828) Résultat d'exploitation (2 237 619) (1 306 907) Résultat financier (27 660) (15 587) Résultat exceptionnel (77 323) (366 237) Produit d'impôt 134 208 295 767 Résultat net (2 208 394) (1 392 963)



Bilan (audité)

En €- normes françaises 2020 2019 Actifs immobilisés 2 419 047 2 337 820 Stocks & Clients 2 867 198 3 376 364 Autres actifs 223 882 188 477 Trésorerie & Valeurs mobilières 1 326 945 981 880 TOTAL ACTIF 6 837 072 6 884 541

En €- normes françaises 2020 2019 Capitaux propres & Autres fonds propres 2 809 043 2 471 578 Fournisseurs 970 543 772 503 Autres passifs 1 693 465 2 080 924 Emprunts & Dettes financières 1 364 021 1 559 536 TOTAL PASSIF 6 837 072 6 884 541

[1] Filiale détenue à 90% et non consolidée

[2] Incluant 565 826 € d'avances remboursables