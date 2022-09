ENERTIME : REMBOURSEMENT ANTICIPÉ EN NUMÉRAIRE DU SOLDE DE LA SECONDE TRANCHE D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES ÉMISES EN MAI 2022 ET PAS D'APPEL AU MARCHÉ ENVISAGÉ DANS LES 6 PROCHAINS MOIS

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE) annonce ce jour avoir exercé son droit de remboursement anticipé en numéraire de la totalité des obligations convertibles en actions (les « OC ») restant en circulation, émises au titre de la seconde tranche ( voir communiqué du 23 mai 2022 ) dans le cadre du contrat de financement conclu le 15 mars dernier avec le fonds d'investissement YA II PN.

Le remboursement anticipé [1] porte sur 380 000 OC qui restaient en circulation sur un total de 531 920 OC initialement émises (cf. tableau récapitulatif des OC et des actions émises dans le cadre dudit contrat est disponible sur son site internet ( www.enertime.com , section Investisseurs).

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « Grace aux succès engrangés au cours des deux dernières années dans le cadre des appels à projet ADEME du plan France Relance, des appels à projet Horizon Europe de l'Union Européenne et des contrats commerciaux en Chine et en Bulgarie, nous sommes confiants sur notre capacité à financer notre croissance sans avoir recours à une augmentation de capital dans les 6 prochains mois. Cette opération traduit, par ailleurs, notre volonté de désendetter l'entreprise. »



À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température en partant de chaleur plus basse température et d'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement la technologie des machines de forte puissance (1 MW et plus). ENERTIME propose depuis mai 2020 ses solutions technologiques sous forme de service en s'appuyant sur sa filiale de service énergétique ; ENERGIE CIRCULAIRE.

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 40 collaborateurs dont 21 ingénieurs. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com .

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID - PDG - gilles.david@enertime.com

Sophie DUGUE - Office Manager - sophie.dugue@enertime.com

Suivez l'actualité d'ENERTIME sur Twitter

[1] Effectué en numéraire correspondant à la somme de la valeur nominale totale des OC remboursées, des intérêts courus et d'une prime de remboursement égale à 8% de la valeur nominale totale des OC remboursées

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m51skcWXZ2vFnW1sk52XZmmYamdhxGbImWGZxZSZY5aYnW9gypthZ5udZnBnl2xv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76279-20-09-2022-cp-enertime-remboursement-integrale-t2-oc-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com