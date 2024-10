Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Enertime: mise en liquidation judiciaire, fin d'activité information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 18:21









(CercleFinance.com) - Enertime annonce aujourd'hui sa mise en liquidation judiciaire.

Cette décision a été prise par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 9 octobre.



Aucune offre de reprise n'a été officiellement déposée. Les actions de la société, qui étaient jusqu'ici cotées en bourse, sont désormais sans valeur et leur cotation ne reprendra pas.



Enertime fait face depuis plusieurs mois à des difficultés financières importantes liées à une forte croissance et aux difficultés à préfinancer les subventions accordées à ses projets du fait du bilan de l'entreprise.



La société avait entamé en octobre 2023 des discussions avec un fonds d'investissement mais ces discussions ont été interrompues en fin juin 2024, obligeant la société à abandonner ses démarches de préfinancement des subventions et à se mettre sous la protection du tribunal de commerce.



La société cesse donc son activité ce 9 octobre 2024.





Valeurs associées ENERTIME 0,22 EUR Euronext Paris 0,00%