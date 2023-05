ENERTIME : ENERTIME PARTICIPE À UN NOUVEAU PROJET HORIZON EUROPE POUR FOURNIR UN ORC D'UN MW ÉLECTRIQUE POUR LA PRODUCTION D'HYDROGÈNE SANS CO2 DANS UNE RAFFINERIE GRECQUE

ENERTIME (FR0011915339 – ALENE), annonce sa participation au projet EPHYRA, qui débutera officiellement le 1er juin 2023.

Le projet a été financé au titre du programme Horizon Europe de l'Union européenne (convention de subvention numéro 101112220) et recevra une subvention d'environ 17,76 millions d'euros sur 5 ans.

EPHYRA a pour objectif de démontrer l'intégration d'une installation de production d'hydrogène renouvelable à l'échelle industrielle en utilisant une technologie d'électrolyse améliorée pour une puissance de 30 MW. L'électrolyse à grande échelle sera intégrée aux opérations industrielles de la raffinerie de Motor Oil Hellas (MOH) à Corinthe (Grèce), l'une des premières raffineries d'Europe et le plus grand complexe industriel privé de Grèce. La production industrielle intégrée d'hydrogène renouvelable sera développée autour d'un principe d'économie circulaire et de symbiose industrielle. Le projet est coordonné par MOH.

Dans le cadre du projet, ENERTIME fournira un système ORC innovant récupérant de la chaleur résiduelle à basse température pour fournir 1 MW d'électricité décarbonée à un système d'électrolyse et recevra une subvention de 2 millions d'euros pour ce système.

Gilles David, Président-directeur général d'ENERTIME, déclare : « La sélection de notre consortium par l'Union européenne et l'aide accordée au Consortium vont nous permettre de développer une solution innovante pour l'efficacité énergétique et la production d'électricité sans CO2 pour la production d'hydrogène dans les raffineries. L'efficacité énergétique et la réduction associée des émissions de CO2 dans l'industrie pétrolière et gazière constituent un marché important et à fort potentiel qui est un axe de développement stratégique pour Enertime. Notre collaboration avec Motor Oil Hellas, qui a débuté en 2019, entre maintenant dans une phase d'accélération »

Ce projet a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne dans le cadre de l'AG n. 101112220.

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution de gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché des Pompes à Chaleur industrielles de forte puissance (jusqu'à 150°C, pour 3 MW thermique et plus), ENERTIME fait partie des quelques acteurs mondiaux sur un marché embryonnaire. Sur le marché des ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 60 collaborateurs dont 30 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur https://www.enertime.com .

