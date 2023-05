ENERTIME : ENERTIME FAIT LE POINT SUR SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique, fait un point sur son marché, son activité opérationnelle et ses perspectives commerciales.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ FRANÇAIS ET EUROPÉEN DE L'ÉLECTRICITÉ

La crise ukrainienne et les problèmes rencontrés par le parc nucléaire français combinés à un retard à la mise en service de nouvelles capacités de production repoussée à 2040 auront un impact durable sur le prix de l'électricité et la stabilité du réseau électrique, tant français qu'européen. Cette difficulté, combinée à une électrification des procédés industriels, et à la production future d'hydrogène pour l'industrie et la mobilité, ne peut qu'accélérer le risque de pénurie d'électricité sur le marché français et européen.

Les grands industriels français, clients d'ENERTIME devraient ainsi subir un doublement de leur facture d‘électricité en 2023 [1] . A l'échelle européenne, les prix de l'électricité à terme pour le quatrième trimestre 2023 et l'année 2024 s'établissent à environ 150 €/MWh et 200 €/MWh en France [2] , des valeurs plus de deux fois supérieures à celle de 2021.

Face à ces constats, la stratégie d'ENERTIME, en matière de solutions d'efficacité énergétique électrique de forte puissance à des coûts de production compétitifs pour de l'électricité de base auto-consommée par l'usine, en sort confortée.

POINT SUR LES PROJETS ENERTIME

En France

ENERTIME a finalisé le contrat de fourniture d'électricité décarbonée avec la société Verallia sur son site de Lagnieu, porté par sa filiale ÉNERGIE CIRCULAIRE et négocie actuellement les 3 autres projets sélectionnés aux appels à projets de l'ADEME.

Le financement en capital et quasi-capital d'ENERGIE CIRCULAIRE, sur les projets en cours, a été sécurisé avec la société DEMETER ( voir communiqué du 9 février 2023 ) et la mise en place du complément de financement en dette des sociétés de projet est en cours de finalisation.

L'inflation importante des coûts de production, générée par le conflit russo-ukrainien, et l'augmentation des taux d'intérêts des prêts bancaires ont nécessité une renégociation des conditions de vente de l'électricité produite par les systèmes ORC aux clients industriels des projets retenus aux appels à projets de l'ADEME et portés par ÉNERGIE CIRCULAIRE.

Ceci a retardé la signature des contrats de type Corporate PPA ( Power Purchase Agreements, des contrats de vente d'électricité à des entreprises) avec ces clients industriels. La société a pour objectif de signer au moins un second contrat de ce type au cours de l'année 2023.

A l'international

ENERTIME répond à de nombreux appels d'offres relatifs à la fourniture d'ORC sur des projets de valorisation de chaleur fatale « clés en main », en Europe de l'Est. Une première commande a été signée en Bulgarie par la société Kimtech pour la fourniture d'un ORC de 1,2 MW sur un incinérateur. D'autres projets sont en discussion sur cette zone et en Turquie, en particulier pour des cimenteries et verreries.

La réouverture de la Chine aux échanges internationaux a permis de relancer l'activité commerciale in-situ avec la fourniture d'une turbine pour la société Hawtech et une reprise du partenariat avec la société Shanghai Triumph, ensemblier chinois actif dans le domaine de la valorisation d'énergie fatale. En Asie, ENERTIME se concentre actuellement sur la Chine et la Thaïlande où un ORC de 1,8 MW a été mis en service dans une verrerie de verre plat de la société Bangkok Glass.

Ainsi, en Turquie, ENERTIME a remis plusieurs offres de systèmes ORC de forte puissance pour des projets « clés en main » en récupération de chaleur fatale en partenariat avec la société Shanghai Triumph en charge de l'installation. Sur le marché européen, Shanghai Triumph est un sous-traitant d'ENERTIME. La Société est confiante sur sa capacité à signer des contrats de fournitures d'équipements en 2023 en Turquie ou en Europe de l'Est avec ce partenaire chinois.

En Afrique du Sud, ENERTIME a signé un contrat de fourniture d'un ORC de 2,3 MW pour une centrale biomasse valorisant des résidus d'une plantation de noix de Macadamia. La valorisation de résidus de l'agriculture (cosses, tiges de coton, balle de riz, etc.) en électricité est faiblement exploitée en Afrique avec un gisement potentiel important.

Par ailleurs, ENERTIME poursuit ses discussions sur des projets d'efficacité énergétique au Mexique en se concentrant sur la mise en place des financements adéquats.

INNOVATION

Projets européens

La Société bénéficie de financements européens dans le cadre du programme Horizon Europe pour financer sa R&D en matière d'ORC via les projets DECAGONE et PUSH2HEAT pour les Pompes À Chaleur haute température, (voir communiqué du 19 janvier 2022 ). La Société a par ailleurs participé au dépôt de 2 nouveaux projets pour des financements européens en 2022 et un en 2023.

Stockage d'électricité

La Société a reçu en 2022, une commande d'ingénierie pour la conception de 2 trains de turbomachines de 1 MW pour la société STOLECT. Le premier projet de démonstration, basé à Rennes, a débuté le 13 avril 2023. La Société négocie actuellement la fourniture des équipements dédiés au projet pour un montant de l'ordre de 3 M€.

FINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ ET DE SA FILIALE ÉNERGIE CIRCULAIRE

La Société a sécurisé les financements nécessaires aux projets ORC portés par sa filiale Énergie Circulaire en France et en Europe. Les financements visés représentent à ce jour un montant global de l'ordre de 25 M€ en capital, quasi-capital et dette.

A fin décembre 2022, ENERTIME disposait d'une trésorerie de 2,3 M€ et ainsi des moyens financiers nécessaires pour assurer la continuité d'exploitation sur les douze prochains mois et étudie les opportunités de recours à des financements plus conventionnels pour accompagner son fort développement.

POINT SUR LES PERSPECTIVES 2023

La Société exploite actuellement 7 machines ORC pour 10,8 MW installés et une turbine de détente de gaz de 2,5 MW ainsi que 5 machines ORC pour 6,5 MW en étude et montage. Le chiffre d'affaires récurrent lié à la maintenance et au service après-vente de ces machines devrait représenter environ 400 K€ par an.

Le carnet de commandes à fin mars 2023 s'établit à 9 M€ dont plus de la moitié devrait être reconnu en chiffre d'affaires sur l'exercice en cours et le solde essentiellement sur 2024. Au-delà de son carnet de commandes, ENERTIME dispose d'un pipeline commercial de 60 M€.

Le développement d'une offre Pompe à Chaleur, représente un axe fort de développement générateur de croissance post-2025.

Ainsi, au regard des projets acquis et ceux en cours de développement, notamment via la filiale Énergie Circulaire, et aux besoins urgents des industriels dans leur recherche de solutions « clés en main » pour une industrie bas carbone, ENERTIME est confiant sur sa capacité à délivrer de la croissance dès 2023 et un résultat opérationnel proche de l'équilibre en 2024.

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 37 collaborateurs dont 18 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com .

