ENERTIME : ENERTIME DÉPOSE UN NOUVEAU DOSSIER AUPRÈS DE L'ADEME POUR UN PROJET ORC DE 2,1 MW et 7,9 M EUR D'INVESTISSEMENT

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « Cleantech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique, annonce que sa filiale ENERGIE CIRCULAIRE a déposé un nouveau dossier pour l'installation d'un système ORC de 2,1 MW et 7,9 M€ d'investissement sur un site de production en France, dans le cadre de l'Appel à projets ADEME « Décarbonation Industrie » clos le 15 Octobre 2021 (DECARB IND).

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « Notre stratégie de déploiement des technologies d'ENERTIME d'efficacité énergétique sous forme de service est plébiscitée par l'industrie Européenne au moment où cette industrie voit le prix de l'énergie doubler »

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché des ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 35 collaborateurs dont 19 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com.

