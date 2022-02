ENERTIME : ENERTIME ANNONCE UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC LA SOCIÉTÉ CALIFORNIENNE CLEAN ENERGY TECHNOLOGIES (CETY) POUR SE DEVELLOPER SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique, annonce avoir conclu un partenariat stratégique avec la société californienne Clean Energy Technologies (OTCQB : CETY) afin de mutualiser leurs expertises en termes de solutions de valorisation de chaleur fatale industrielle sur le marché américain.

CETY, propose des solutions propriétaires autour de la technologie ORC Clean Cycle développée à l'origine par les sociétés Calnetix et General Electric et des modules standards de 150 kW fonctionnant à moyenne température. Le partenariat permettra à CETY d'inclure dans son offre destinée au marché américain des systèmes hautes températures et forte puissance développés par ENERTIME.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « Notre développement à l'international passe par des partenariats techniques et commerciaux avec des acteurs industriels implantés sur les territoires que nous ciblons et idéalement déjà expérimentés sur la technologie ORC. Notre partenariat avec CETY, société déjà active sur le secteur de la valorisation de chaleur fatale en électricité va nous permettre de nous développer sur le marché américain de la valorisation de la chaleur fatale industrielle. Ce marché bénéficie depuis fin 2020 d'un mécanisme de crédit d'impôts (ITC - Income Tax Crédit) couvrant 26% des investissements. »



À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 37 collaborateurs dont 18 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com .



À PROPOS DE CETY

Basée à Costa Mesa, en Californie, Clean Energy Technologies (CETY), est une société qui conçoit, produit et commercialise des équipements et solutions de production d'énergie sans émission de CO2 axés sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Le produit principal de la Société est le générateur de récupération de chaleur à palier magnétique Clean Cycle™, offert par Clean Energy HRS, filiale de CETY, ou Heat Recovery Solutions.

Le système Clean Cycle™ capte la chaleur résiduelle provenant de diverses sources et la transforme en électricité qui peut être utilisée ou revendue au réseau. La technologie éprouvée et fiable de CETY permet aux utilisateurs municipaux, commerciaux et industriels disposant de sources de chaleur, telles que la biomasse, les processus industriels ou la production d'énergie, d'améliorer leur efficacité énergétique globale sans carburant supplémentaire, sans polluants et avec peu de maintenance. Les actions ordinaires de CETY sont négociées sur le marché de gré à gré (OTC) sous le symbole CETY. Plus d'informations sur www.cetyinc.com ou www.heatrecoverysolutions.com



CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – PDG - gilles.david@enertime.com

Sophie DUGUE- Office Manager - sophie.dugue@enertime.com

Suivez l'actualité d'ENERTIME sur Twitter

CETY

Kam Mahdi – CEO- tel 1-949-273-4990 x814

Relations investisseurs : ir@cetyinc.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mmyflZqcYmaVnXJuaslna2Vjbpdlm2WXZ5fIxZRqa8jHam5knW5pmJ2VZnBkl2xq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73274-22_02_16_cp_enertime-partenariat-aux-usa-avec-cety-vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com