ENERTIME : ENERTIME ANNONCE QUE SA FILIALE ENERGIE CIRCULAIRE A DEPOSE DEUX NOUVEAUX PROJETS A L'APPEL A PROJET INDUSDECARB DE L'ADEME ET FAIT LE POINT SUR LES TROIS PROJETS EN DEVELOPPEMENT

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique et biomasse, annonce que sa filiale de service énergétique a déposé deux nouveaux dossiers à l'appel à Projet INDUSDECARB clos le 7 mars.

Ces deux projets chez deux industriels majeurs Français ont une puissance cumulée de 7,8 MW électrique, représenteraient un investissement total de l'ordre de 32 M€ et ont le potentiel d'alimenter des réseaux de chaleur urbains à créer à proximité des sites.

Les 3 projets sélectionnés aux appels à projets de l'ADEME de 2021 et 2022 sont en cours de développement après une révision des budgets à la hausse ayant occasionné des renégociations complexes avec les contreparties clientes. ENERTIME est confiant sur la signature d'au moins un des trois projets en 2024 et les deux autres en 2025.

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « Le dépôt de deux nouveaux dossiers avec deux nouveaux client industriels potentiels est un signe très positif de la maturité de notre offre dont le modèle contractuel et financier a été complété fin 2023 avec le projet dans la verrerie de Verallia à Lagnieu. Nous allons pouvoir maintenant accélérer nos développements avec des projets dont les prix ont été réévalués pour compenser la forte inflation de 2021 à 2023 »

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est un des quelques acteurs mondiaux qui maitrise les technologies de turbomachines industrielles à haute température utilisant des alcanes et des réfrigérants de nouvelle génération comme fluide de travail. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE). Plus d'informations sur https://www.enertime.com

