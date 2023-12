ENERTIME : ENERTIME ANNONCE LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE FOURNITURE D'UN SYSTEME DE DEUX TURBOMACHINES A HAUTE TEMPERATURE AVEC LA SOCIETE STOLECT

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), fabricant français de turbomachines industrielles et leur mise en œuvre pour des applications bas carbone au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable, annonce la signature d'un Contrat de fourniture à la société STOLECT, de deux trains de turbomachines de 1 MW comprenant chacun une turbine et un compresseur attelé à un alternateur-moteur et destiné à un système de stockage journalier d'électricité par stockage de chaleur à haute température dont la technologie est développée par la société STOLECT et qui sera installé sur un site de la SNCF à Rennes.

Le contrat est prévu en deux étapes, une première étape ferme d'un montant de 327 k€ incluant une première phase d'étude de conception, suivie d'une phase de réalisation qui sera à confirmer par STOLECT.

Ce projet, sur lequel ENERTIME et STOLECT travaillent depuis deux ans est la première application industrielle de la technologie de stockage d'électricité par conversion thermique développée par STOLECT.

Gilles David, PDG d'ENERTIME déclare : « La technologie développée par la société STOLECT nous a convaincu dès les premières discussions il y a deux ans. Nous avons développé pour cette société et avec l'aide des meilleures laboratoires européens, un concept de turbine et compresseur en ligne, à très haute température qui permettra à cette solution d'être très compétitive y compris grâce à des rendements de cycle supérieurs à ceux obtenus par les technologies concurrentes, avec une emprise au sol réduite et sans risque pour l'activité humaine et l'environnement. De plus, la technologie qui n'utilise aucun métal rare répond à des enjeux de souveraineté actuels. Enfin, cette technologie de LDES (Long Duration Electricity Storage) permet de stocker massivement de l'électricité sur des dizaines d'heures à coût réduit en augmentant simplement la capacité de stockage de chaleur, il s'agit d'une technologie clé pour décarboner les mix énergétiques ».

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché ORC, ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus).

Basée en Ile de France et en Vendée, ENERTIME regroupe 60 collaborateurs dont 30 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur https://www.enertime.com/fr .

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID - PDG - gilles.david@enertime.com

Sophie DUGUE - Office Manager - sophie.dugue@enertime.com

