ENERTIME : ENERTIME ANNONCE LA RECEPTION DEFINITIVE DE SON UNITE ORC DE 3 MW A SHANGHAI

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée, annonce avoir signé la réception définitive du module ORC de 3 MW installé sur une unité d'agglomération de l'aciérie de Baosteel à Baoshang, faubourg de Shanghai.

La machine qui a été mise en exploitation en mars 2018 produit de l'électricité sans CO2 avec de la chaleur récupérée dans le procédé d'agglomération et permet ainsi d'éviter chaque année la combustion de 5 000 tonnes de charbon dans les centrales thermiques qui alimentent en électricité ce site industriel, qui est aussi la plus grande aciérie au monde. A l'échelle mondiale, ce sont plusieurs milliers d'unités ORC de différentes tailles qui peuvent être installées dans toutes les industries fortement consommatrices d'énergie et réduire ainsi leur consommation d'électricité.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME, déclare : « Ce contrat signé en 2015 est un contrat fondateur pour ENERTIME qui a permis à notre société de démontrer la pertinence de notre offre technologique de valorisation de chaleur fatale. Je tiens à remercier tous les employés d'ENERTIME qui ont permis ce succès dans un contexte de projet au grand export, très difficile pour une jeune PME industrielle comme ENERTIME. Je tiens aussi à remercier notre client, la société Shanghai Baosteel Energy Services, société de service énergétique du groupe BAOWU/BAOSTEEL qui nous a fait confiance et avec qui nous discutons de collaboration pour des futurs projets sur le marché chinois. Ce projet installé au cœur de l'Asie constitue une référence clé pour notre développement commercial en Asie »

A PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est le seul acteur au monde proposant des machines ORC et un portefeuille de technologie dans le domaine de la thermodynamique pour la transition énergétique. Pour la technologie ORC c'est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE). Plus d'informations sur www.enertime.com

