ENERTIME : ENERTIME ANNONCE LA NOTIFICATION DE LANCEMENT D'UN CONTRAT D'ETUDE POUR LA MISE EN OEUVRE DE MODULES ORC SUR LES CENTRALES GEOTHERMIQUES DE CFE AU MEXIQUE

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (biomasse et géothermie), annonce avoir reçu du Ministère de l'Economie et des Finances la notification de lancement d'un contrat d'étude au Mexique, financé par le gouvernement français dans le cadre du programme FASEP. Ce projet a pour objectif d'étudier la faisabilité du déploiement de modules à Cycle Organique de Rankine au sein des centrales géothermiques de la CFE.

Le projet d'une durée de 12 mois et d'un budget de 650 000 € sera conduit par SUEZ CONSULTING en collaboration avec ENERTIME et la société de conseil mexicaine HARTREE PARTNERS, spécialisée dans le secteur de l'énergie.

Gilles David, Président Directeur Général d'ENERTIME, déclare : « la production d'électricité utilisant les ressources géothermiques profondes est une source d'électricité renouvelable non-intermittente qui est appelée à se développer fortement dans le futur. L'intégration de modules ORC aux infrastructures existantes permet d'augmenter cette production d'électricité à moindre coût, en valorisant l'énergie thermique résiduelle. Ce contrat d'étude va nous permettre de convaincre CFE de la pertinence de cette technologie, de développer des compétences françaises en matière d'ingénierie de centrales géothermiques qui sont indispensables à la filière géothermique française et d'accélérer le développement d'Enertime dans ce domaine très porteur pour notre technologie »

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC), des Pompes à Chaleur haute température et des turbines de détente de gaz naturel pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie de détente dans les réseaux de transport de gaz pour produire de l'électricité et du froid.

ENERTIME est un des quatre principaux acteurs mondiaux sur chacune des trois technologies et le seul industriel français maîtrisant la technologie des machines ORC de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE).

