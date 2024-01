ENERTIME : ENERTIME ANNONCE LA FOURNITURE D'UNE POMPE À CHALEUR DE FORTE PUISSANCE POUR PRODUIRE DE LA CHALEUR A 120 °C POUR L'USINE D'ARCELOR MITTAL A GAND (BELGIQUE) DANS LE CONTEXTE DU PROJET HURRICANE, SUBVENTIONNÉ PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE.

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique et biomasse, annonce sa participation au projet HURRICANE qui débute officiellement le 1er janvier 2024.

Le projet est financé dans le cadre du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne (Grant Agreement numéro 101138494) et recevra une subvention d'environ 19,09 millions d'euros sur 5 ans.

HURRICANE a pour objectif la création d'un écosystème circulaire sur le site d'ArcelorMittal à Gand, en Belgique. Il permettra une gestion efficace des ressources ainsi que la récupération et l'utilisation de la chaleur et de l'eau des déchets industriels gaspillés : cela conduira à une réduction de l'énergie, de l'eau et des matières premières d'au moins 20 %.

Dans ce cadre, Enertime développera et fabriquera une pompe à chaleur pour produire de la chaleur à 120 °C qui sera utilisé dans les procédés industriels de l'écosystème circulaire qui sera réalisé autour de ArcelorMittal Gand.

Pour sa participation au projet HURRICANE, Enertime bénéficie d'une subvention de 1,86 millions d'euros pendant la durée du projet. Les résultats du démonstrateur seront utilisés comme référence pour démontrer l'applicabilité d'une telle solution dans l'industrie.

Olivier Le Bourhis, Directeur des activités Pompe à Chaleur d'ENERTIME, déclare : « La sélection de notre consortium par l'Union Européenne et l'aide qui nous est attribué va nous permettre de développer une Pompe à Chaleur à haute température et de très grosse capacité dont le marché industriel a très fortement besoin pour réduire sa consommation d'électricité ou de gaz naturel. Ce succès nous conforte dans notre stratégie de leadership des solutions innovantes de décarbonation de l'Industrie utilisant la thermodynamique ».

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est un des quelques acteurs mondiaux qui maitrise les technologies de turbomachines industrielles à haute température utilisant des alcanes et des réfrigérants de nouvelle génération comme fluide de travail. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE). Plus d'informations sur https://www.enertime.com

