ENERTIME : ENERTIME ANNONCE AVOIR SIGNE UN SECOND CONTRAT AVEC SUEZ POUR UN MONTANT DE 3,8 M EUR POUR EQUIPER L'INCINERATEUR DE CARRIERES-SUR-SEINE D'UN ORC DE 1,7 MWe

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermie et biomasse, annonce avoir signé avec SUEZ un contrat de 3,8 M€ pour l'installation d'un ORC de 1,7 MWe destiné à produire de l'électricité en valorisant la chaleur produite par l'unité de valorisation énergétique de Carrières-sur-Seine dans les périodes ou cette chaleur n'est pas valorisée dans le réseau de chaleur urbain. La mise en service de la machine est prévue pour le mois d'Avril 2025.

Ce Projet est le second contrat signé avec SUEZ après celui obtenu en 2016 pour un ORC de 2 MW installé pour le même type d'usage sur l'incinérateur de la ville de Caen.

L'installation d'un ORC associé à un réseau de chaleur urbain ou industriel est une solution non seulement rentable mais prioritaire au moment où la pénurie d'électricité et le renouvelable variable vont mettre à risque la stabilité du réseau Français. Enfin c'est une des clés pour une accélération du déploiement de la valorisation de la chaleur fatale industrielle qui reste aujourd'hui très faible en France (0,88% seulement du gisement pour les sites majeurs selon le rapport ADEME de février 2022)

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « Nous sommes très heureux de signer ce nouveau contrat avec SUEZ avec laquelle nous travaillons depuis 2016 et qui nous fait à nouveau confiance. C'est un exemple de partenariat réussi entre grand groupe et PME industrielle innovante et un succès pour la technologie des ORC. Ce projet démontre la pertinence d'une combinaison entre réseau de chaleur et ORC et de manière plus générale sur la nécessité de combiner les usages si nous voulons réussir la transition énergétique ».

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines à Cycle Organique de Rankine (ORC) et des Pompes à Chaleur haute température pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable. Les machines ORC permettent de transformer de la chaleur en électricité. Les Pompes à Chaleur valorisent de la chaleur basse température pour produire de la chaleur à haute température.

ENERTIME est un des quatre acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie de machines de forte puissance (1 MW et plus). La Société est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance et est reconnue « Créative Industry » française. ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE). Plus d'informations sur https://www.enertime.com

