Energy Vault chute suite à l'augmentation de la vente d'obligations convertibles de 140 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février -

** Les actions de la société Energy Vault NRGV.N , spécialisée dans les solutions de stockage d'énergie, ont chuté de 16,5 % avant la cloche pour atteindre leur niveau le plus bas en deux mois, à savoir 3,39 $, suite à une augmentation supérieure à l'objectif fixé

** La société basée à Westlake Village, en Californie, a annoncé mercredi soir la fixation du prix () de son offre privée d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 140 millions de dollars et d'un taux de 5,25 %.

** La taille de l'offre est passée de 125 millions de dollars; le prix de conversion initial de 5,18 $ représente une prime de 27,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter 35 à 45 millions de dollars de débentures convertibles émises à YA II PN, Ltd. et pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement de la dette supplémentaire et le financement de la croissance

** La société prévoit également d'utiliser le produit pour payer les transactions d'achat plafonné; le prix plafond initial est fixé à 8,12 dollars, soit le double du dernier cours de clôture de l'action ** La société, dont la capitalisation boursière est d'environ 680 millions de dollars, a annoncé mercredi soir un chiffre d'affaires préliminaire de 150 à 155 millions de dollars pour le quatrième trimestre et un bénéfice brut GAAP compris entre 28 et 33 millions de dollars

** Jusqu'à mercredi, les actions de NRGV ont baissé de 12% depuis le début de l'année; elles ont clôturé à 1,55 $ il y a un an

** 2 analystes recommandent d'acheter le titre, 1 recommande de le vendre; les objectifs de cours sont de 2 $, 4 $ et 5,19 $, selon les données de LSEG