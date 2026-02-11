Energy Vault chute après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles d'un montant de 125 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février -

** Les actions de la société de solutions de stockage d'énergie Energy Vault Holdings NRGV.N ont baissé de 14,3 % après le marché à 3,48 $, alors qu'elle cherche à lever des capitaux

** La société basée à Westlake Village, Californie, annonce () une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans d'un montant de 125 millions de dollars (CB)

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter 35 à 45 millions de dollars de débentures convertibles émises à YA II PN, Ltd. et pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement de dettes supplémentaires et le financement d'initiatives de croissance

** La société prévoit également d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à compenser la dilution

** La société a une capitalisation boursière d'environ 675 millions de dollars ** Elle annonce également un chiffre d'affaires préliminaire de 150 à 155 millions de dollars pour le quatrième trimestre et une marge brute GAAP comprise entre 28 et 33 millions de dollars

** Les actions de NRGV ont terminé en hausse de 1,2 % à 4,06 $ le mercredi. L'action a baissé de 12% depuis le début de l'année mais a augmenté de 160% au cours des 12 derniers mois

** 2 analystes estiment que l'action est "achetée", 1 estime qu'elle est "vendue"; les prévisions sont de 2 $, 4 $ et 5,19 $, selon les données de LSEG