Energy Transfer prévoit des dépenses d'investissement de 5,5 milliards de dollars en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société de gazoducs Energy Transfer
ET.N a déclaré mardi qu'elle prévoyait d'investir entre 5,0 et 5,5 milliards de dollars en capital de croissance en 2026, principalement dans des projets d'amélioration de son réseau de gaz naturel.
