Energy Transfer prévoit des dépenses d'investissement de 5,5 milliards de dollars en 2026
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 13:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de gazoducs Energy Transfer

ET.N a déclaré mardi qu'elle prévoyait d'investir entre 5,0 et 5,5 milliards de dollars en capital de croissance en 2026, principalement dans des projets d'amélioration de son réseau de gaz naturel.

ENERGY TRANSFER
16,420 USD NYSE -0,99%
