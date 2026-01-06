Energy Transfer prévoit des dépenses d'investissement de 5,5 milliards de dollars en 2026

La société de gazoducs Energy Transfer

ET.N a déclaré mardi qu'elle prévoyait d'investir entre 5,0 et 5,5 milliards de dollars en capital de croissance en 2026, principalement dans des projets d'amélioration de son réseau de gaz naturel.