Energy Fuels en baisse après la vente accrue d'obligations convertibles de 600 millions de dollars

1er octobre -

** Les actions du mineur d'uranium Energy Fuels UUUU.A sont en baisse de 0,5 % à 15,27 $ avant l'ouverture du marché, après une augmentation de capital supérieure à l'objectif.

** La société basée à Lakewood, Colorado, a annoncé tôt ce mercredi le prix () d'une offre privée de 600 millions de dollars d'obligations convertibles à 0,75 % d'une durée de 6 ans.

** La taille de l'offre a été augmentée par rapport aux 550 millions de dollars (); le prix de conversion initial a été fixé à 20,34 $, soit 32,5 % de plus que la dernière clôture de l'action à 15,35 $.

** Les actions de UUUU ont chuté de 7,1 % mardi, donnant à la société une capitalisation boursière de 3,5 milliards de dollars.

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les dépenses de développement et le financement de la phase 2 du projet de terres rares à l'usine de White Mesa, ainsi que pour le projet de sables minéraux lourds et de terres rares de Donald enAustralie , entre autres utilisations

** Elle a également l'intention d'utiliser environ 46 millions de dollars du produit pour payer le coût des options d'achat plafonnées; le prix plafond initial de 30,70 dollars est le double du dernier cours de clôture de l'action.

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions UUUU ont triplé en 2025.

** Sur les 3 analystes qui couvrent UUUU, 2 notent "acheter" et 1 note "conserver"; le PT médian est de 11 $, selon les données de LSEG.