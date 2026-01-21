Energy Fuels achète le producteur de terres rares ASM pour 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur d'uranium américain Energy Fuels UUUU.A va acquérir la société de terres rares Australian Strategic Materials (ASM) ASM.AX dans le cadre d'une transaction évaluant les capitaux propres de la société australienne à 447 millions de dollars australiens (300,9 millions de dollars), ont indiqué les deux parties dans des déclarations distinctes mercredi.

L'opération, qui représente une prime de 121 % par rapport au cours de clôture d'ASM du 20 janvier, a fait grimper les actions du producteur australien de 126 % à 1,63 dollar australien.

Ce rachat est important pour les États-Unis, qui cherchent à verrouiller l'approvisionnement occidental en métaux utilisés dans des applications telles que les parcs éoliens, les téléphones portables et les missiles. L'année dernière, l'Australie et les États-Unis ont signé un accord-cadre de coopération dans le domaine des minéraux critiques tels que les terres rares.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'Australian Strategic Materials recevraient 0,053 action Energy Fuels pour chaque action ASM détenue, ainsi qu'un dividende spécial pouvant atteindre 0,13 dollar australien par action ASM, soit une valeur implicite totale de 1,60 dollar australien par action ASM.

Le conseil d'administration d'ASM a recommandé à l'unanimité aux actionnaires d'ASM de voter en faveur de la transaction en l'absence de proposition supérieure, a-t-il déclaré.

Une fois réalisée, la transaction combinera l'usine de métallisation coréenne d'ASM et son projet d'usine de métaux américaine avec la production d'oxyde de terres rares d'Energy Fuels à son usine de White Mesa dans l'Utah.

Elle comportera également un certain nombre de projets de développement. En Australie, il s'agira notamment du projet de terres rares d'ASM à Dubbo en Nouvelle-Galles du Sud, du projet Donald dans l'État de Victoria, ainsi que du projet Vara Mada à Madagascar et du projet Bahia au Brésil.

Ils sont tous destinés à fournir des matières premières pour l'expansion prévue de l'usine de White Mesa de la société afin de produire 6 000 tonnes par an (tpa) d'oxydes de néodyme-praséodyme (NdPr), 240 tpa d'oxydes de dysprosium et 66 tpa d'oxydes de terbium.

Les prix des terres rares ont augmenté alors que les pays occidentaux s'efforcent de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine. En réponse, l'Australie a envisagé de fixer un prix plancher et de créer de nouveaux partenariats internationaux pour soutenir les projets relatifs aux terres rares et mettre en place d'autres sources d'approvisionnement.

L'entreprise australienne Lynas Rare Earths LYC.AX est le plus grand producteur mondial de terres rares en dehors de la Chine. Il a produit 10 462 tonnes d'oxydes de terres rares au cours de l'exercice 2025.

(1 $ = 1,4857 dollar australien)