ENERGISME : Webinar de présentation N'GAGE & Eco Factures - Lundi 10 juin 2024 à 18h30

ENERGISME éditeur de logiciel de référence des professionnels de l’énergie pour optimiser la consommation énergétique et réduire l'empreinte carbone des grandes entreprises et des collectivités, organise un webinar de démonstration de la plateforme N’GAGE qui se tiendra le :



Lundi 10 juin à 18h30

(Inscription obligatoire)



Ce webinar sera également l’occasion de vous présenter le nouvel applicatif Eco Factures, unique en France et développé pour une grande métropole française, qui suscite déjà un vif intérêt.



