Communiqué de presse ENERGISME



Une accélération de la dynamique commerciale qui se confirme dans un contexte inédit d’augmentation du prix de l’énergie.



Le contexte géopolitique mondial génère une hausse des prix de l’énergie durable et sans précédent. Les réglementations nationales d’obligation de réduction des consommations énergétiques sont renforcées. Les besoins des entreprises en matière de maîtrise et de réduction des coûts énergétiques deviennent de plus en plus aigus, accélérant la dynamique de croissance du marché de la performance énergétique.