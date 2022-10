Energisme : Résultats du premier semestre 2022 & Perspectives.

Une hausse de plus de 40% du chiffre d’affaires :

Energisme a enregistré, sur le premier semestre 2022, un chiffre d’affaires de 1,81 M€ en hausse de 42% par rapport au S1 2021. Cette performance est portée par l’entrée en facturation de nouveaux clients et le développement de la base installée qui devrait s’accélérer sur la seconde partie de l’année, traduisant à la fois la solide dynamique d’activité en cours et le raccourcissement des cycles de décision clients.

Au cours de ce premier semestre, Energisme a également signé des contrats significatifs avec plusieurs grandes enseignes de la grande distribution, des acteurs du facility management et de la fourniture d’énergie. Ces contrats en cours de déploiement participeront à la forte croissance attendue dès le second semestre 2022.



Une intensification des efforts commerciaux et rationalisation des charges d’exploitation :

Les résultats du 1er semestre traduisent les efforts commerciaux, nécessaires pour accompagner le déploiement de ses solutions, et les investissements de R&D en phase dégressive rendue possible par l’automatisation de l’ensemble des process informatiques.

Energisme est entrée dans une phase intense de commercialisation de sa solution logicielle de performance énergétique « N’Gage » aujourd’hui pleinement aboutie.





Retrouvez ci-dessous l'intégralité du communiqué :