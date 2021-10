Communiqué de presse ENERGISME



Résultats du premier semestre 2021



De nouvelles avancées dans l’exécution de la stratégie



• Un chiffre d’affaires en hausse de 35%

• Des résultats qui intègrent la poursuite de la structuration commerciale et l’intensification des efforts de conquête afin d’accompagner l’accélération attendue sur la fin de l’année



Perspectives : une confiance maintenue pour l’avenir

• Un second semestre qui va bénéficier de la montée en puissance des partenariats de commercialisation et d’une saisonnalité favorable

• Accélération de la transformation commerciale et premières signatures réalisées sur Loamics

• Un MRR (1) de 430 K€ à fin septembre 2021