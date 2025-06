ENERGISME : Résultats de l'Assemblée Générale du 16 juin 2025

Quorum et vote des résolutions - AGM du 16 juin 2025



Nombre de titres formant le capital : 2 123 773 712

Quorum requis AGO : 424 754 743 - Soit 20,00%

Quorum atteint : 679 895 328 - Soit 33,02%

Nombre total de titres ayant droit de vote : 2 059 012 189



Retrouvez l'intégralité des résultats ci-dessous :



Energisme : l’intelligence énergétique au service de vos engagements

Depuis 2004, Energisme accompagne entreprises et collectivités dans la gestion et l’optimisation de leurs consommations énergétiques. Son système de management de l’énergie (EMS), baptisé n’gage, est reconnu comme une solution incontournable sur le marché français (source Leader Leagues). Grâce à sa plateforme technologique avancée et interopérable ECO, une passerelle sans équivalent sur le marché réunissant la suite applicative n’gage ainsi que les technologies et services de partenaires, Energisme collecte et analyse des données sur plus de 500 000 sites, facilitant ainsi la réduction des coûts et l’atteinte des objectifs de sobriété énergétique.

Energisme (FR0013399359 – Mnémonique ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth.

Energisme est une entreprise éligible au PEA et au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée Entreprise innovante par Bpifrance.

