ENERGISME : RESULTATS 2023 ET PERSPECTIVES 2024

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), annonce ses résultats 2023 et détaille ses perspectives commerciales et stratégiques sur 2024.



• Chiffre d’Affaires 2023 de 5,8M€, en hausse de près de 14% par rapport à 2022

• EBITDA 2023 de -2,3 M€, en amélioration par rapport à 2022, meilleur qu’attendu

• EBITDA retraité des charges non récurrentes 2023 de – 1,37M€

• Evolution de l’offre commerciale centrée sur la valorisation du portefeuille clients existants

• Situation financière restaurée grâce à l’augmentation de capital de 10M€ en décembre 2023

• Objectif d’atteindre en 2024 un EBITDA positif courant S2



Chiffre d’Affaires 2023 en progression de 14%



Energisme a réalisé un chiffre d’affaires 2023 de 5,8M€ contre 5,1M€ en 2022 en hausse de 14% par rapport à 2022 et ce malgré la perte d’un client important début janvier 2023 (24% du CA 2022). La société a enregistré une situation contrastée entre un premier semestre en hausse de +80% par rapport à S1 2022 et un second semestre en recul de -23% par rapport à S2 2022.



Retrouvez ci-dessous l'intégralité du communiqué :