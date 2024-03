ENERGISME renforce son équipe dirigeante avec la nomination d’Antony Parsons au poste de Directeur de la Stratégie et de l’Innovation

• Pionnier de la transformation digitale dans l’énergie et de l’effacement diffus

• Précédemment directeur commercial et marketing d’Enel France (environ 750m€ de Chiffre d’Affaires annuel)

• Forte complémentarité avec les équipes produits et commerciales d’Energisme

• Catalyseur de la valorisation des offres actuelles et du lancement des nouveaux produits





ENERGISME (FR0013399359 – Mnémonique ALNRG), éditeur de logiciel de référence des professionnels de l’énergie pour optimiser la consommation énergétique et réduire l'empreinte carbone des grandes entreprises et des collectivités, annonce l’arrivée d’Antony Parsons.



Antony Parsons rejoint Energisme en tant que directeur de la Stratégie et de l’Innovation

Après une première expérience chez EDF où il a participé à l’ouverture du marché de l’électricité, Antony Parsons a créé la filiale française du géant italien ENEL en 2005 (environ 750m€ de Chiffre d’Affaires annuel) où il a développé des solutions dans l’efficacité énergétique numérique.



