Energisme renforce ses capacités financières et libère son potentiel de revalorisation boursière
information fournie par Boursorama CP 05/01/2026 à 18:30

• Emission obligataire de 1 000 K€
• Augmentation de capital de 500 K€ avec une prime sur le cours de Bourse
• Couverture du besoin de financement identifié par l’analyse financière d’Allinvest Securities
• Préparation d’un regroupement d’actions pour acter ce nouveau cycle favorable

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), spécialiste des plateformes d’analyse et d’optimisation de la performance énergétique, annonce avoir renforcé ses capacités financières afin de couvrir les besoins nécessaires à la meilleure valorisation de ses actifs.

