Energisme renforce sa gouvernance

(AOF) - Le conseil d'administration d'Energisme a nommé Ramez Nasser (déjà président du conseil d’administration) et Jérôme Knaepen, respectivement au poste de directeur général (en remplacement de Sébastien Martin) et directeur général délégué. Ils sont tous deux investisseurs de référence et apporteront leurs expériences respectives au service d'Energisme pour lui permettre d'accélérer rapidement son développement. Jérôme Knaepen est un des co-fondateurs en 2003 de Poweo, premier fournisseur d'électricité alternatif, en charge du Sourcing et de l'activité de Trading.

Jérôme Knaepen a également créé la division "efficacité énergétique" qui deviendra en 2006 Poweo Services, premier acteur dans l'optimisation de la consommation énergétique, via la mise en service du premier boitier connecté permettant la relève de consommation en temps réel.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.