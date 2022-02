Communiqué de presse ENERGISME



Progression du chiffre d’affaires 2021 de 71,3% à 3,46 M€ conforme aux attentes.

Accélération confirmée au second semestre 2021 : +106%.



Energisme enregistre un chiffre d’affaires sur l’exercice de 3,46 M€, en hausse de 71,3% par rapport à 2020.

L’entreprise observe une forte accélération au second semestre 2021 qui confirme la saisonnalité déjà observée sur les années précédentes.



Une fin d’année qui confirme la montée en puissance de la performance commerciale.



Après un premier semestre en progression de 35%, le second semestre affiche un chiffre d’affaires en croissance de 106% à 2,2 M€. Cette accélération confirme la montée en

puissance de la transformation commerciale et valide la stratégie de l’entreprise, confirmant l’intérêt des clients pour les solutions développées.

Ce chiffre d’affaires en très nette augmentation est le résultat de la mise en œuvre des contrats déjà signés pendant la période de pandémie de Covid19 et la signature de nouveaux clients intervenue dans le courant de l’année.