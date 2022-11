Energisme : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2022

Energisme SA annonce que son Rapport financier semestriel 2022 est mis à la disposition du public et déposé à l’Autorité des marchés financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site Internet de la société : https://energisme.com/investisseurs/documentation/.



À PROPOS D’ENERGISME

Energisme a développé et commercialise une solution logicielle SaaS (N’Gage) visant à accélérer la performance énergétique des entreprises (prestataires de service à l’énergie, fournisseurs et distributeurs d’énergie, industriels et gestionnaires de patrimoine immobilier) grâce à l’intelligence des données, ainsi qu’une plateforme PaaS (Loamics) dédiée au traitement en flux continus de données massives et hétérogènes. Fort des atouts technologiques et opérationnels de sa plateforme, Energisme fidélise une clientèle grands comptes diversifiée.