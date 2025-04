ENERGISME : Mise à Disposition du Rapport Financier Annuel au 31 décembre 2024

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), société spécialisée dans les solutions de gestion de l'énergie, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2024.



Le rapport financier annuel 2024 peut être consulté et téléchargé sur le site internet d’Energisme à l'adresse suivante : Informations réglementées - Energisme



Energisme : l’intelligence énergétique au service de vos engagements :

Depuis 2004, Energisme accompagne entreprises et collectivités dans la gestion et l’optimisation de leurs consommations énergétiques. Grâce à sa plateforme technologique avancée et interopérable, Energisme collecte et analyse des données sur plus de 300 000 sites, facilitant ainsi la réduction des coûts et l’atteinte des objectifs de sobriété énergétique.

ENERGISME (FR0013399359 – Mnémonique ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth.

ENERGISME est une entreprise éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise innovante.

Plus d’informations sur : https://energisme.com/investisseurs/



