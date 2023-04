ENERGISME : Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2022

ENERGISME annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2022.



Le rapport financier annuel 2022 peut être consulté sur le site Internet de la société

https://energisme.com/investisseurs



À PROPOS D’ENERGISME

Energisme est un éditeur de logiciels, acteur de l’intelligence artificielle, spécialisé dans le traitement de données hétérogènes complexes et massives au service de la performance énergétique des acteurs publics, tertiaires et industriels.

Energisme (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché Euronext Growth, éligible au PEA-PME et qualifiée BPI Entreprise innovante et BPI Excellence. Plus d’informations sur : Investisseurs - Energisme