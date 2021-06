Communiqué de presse ENERGISME



Energisme met son expertise au service du logement social en accompagnant trois de ses acteurs majeurs Paris Habitat, 3F et Cristal Habitat dans leur optimisation énergétique.



Energisme, pépite française de l'édition de logiciel, a créé N'Gage, la plateforme intelligente pour aider les organisations à automatiser le pilotage en temps réel de leur performance énergétique multi-fluide. Conçue pour évoluer dans des environnements complexes, N'Gage facilite l'accès aux données, automatise les analyses et apporte des réponses « sur mesure » au pilotage de la performance énergétique multi-fluides. La corrélation rapide de la data collectée permet à Energisme de proposer à tous les acteurs d'améliorer leur performance énergétique et environnementale et d'accélérer leur transition énergétique.