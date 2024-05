ENERGISME : Lettre d'actualités - Mai 2024

Chère Équipe, chers Actionnaires et Partenaires, Madame, Monsieur,



Nous sommes ravis de partager avec vous cette première lettre d’actualités d’Energisme et de vous faire part de nos actions et impressions depuis notre prise de fonction mi-février.

Nous avons l’honneur de faire partie d’une équipe de grande qualité qui a su montrer une véritable résilience malgré une année 2023 compliquée à plusieurs niveaux. Cela a conduit un pôle d’actionnaires à recapitaliser et à prendre des mesures radicales pour redresser rapidement la situation et préserver l’intérêt de nos clients, salariés, partenaires et actionnaires. Une nouvelle gouvernance est désormais en place. Je suis fier et extrêmement motivé d’accompagner Energisme dans son développement, aux côtés de Jérôme Knaepen, Directeur Général Délégué, expert en optimisation de consommation et effacement diffus, et Antony Parsons, Directeur de la Stratégie et de l’Innovation, spécialiste des solutions digitales pour la performance énergétique.



Retrouvez ci-dessous l'intégralité de la lettre :