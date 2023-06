ENERGISME : INVITATION E-Réunion Club des Actionnaires d’ENERGISME

En amont de son Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le 16 juin prochain, Thierry CHAMBON, Directeur Général et Pascal GHOSON, Directeur Financier ont le plaisir de convier les actionnaires d’Energisme à une réunion en ligne

Mercredi 14 juin 2023 à 18h00

pour échanger sur l’activité, la stratégie ainsi que les fortes ambitions de la société, avec la présence exceptionnelle d’Atlas Capital.



Un rendez-vous privilégié avec les dirigeants :

Ce rendez-vous en ligne, ouvert à tous les actionnaires détenteurs d’une action et plus, a pour vocation de renforcer la proximité avec les actionnaires de la société. En contact direct avec les dirigeants, l’objectif est de permettre à ses actionnaires de mieux connaître l’activité et la stratégie de la société et d’échanger librement avec les dirigeants d’Energisme. Exceptionnellement, le fonds d’investissement Atlas Capital sera présent.



Rendez-vous sur l'invitation ci-dessous pour vous inscrire.

(L'inscription est obligatoire pour recevoir le lien de connexion à la e-réunion)