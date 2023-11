Energisme et NumSpot un partenariat pour des solutions de confiance pour la gestion de l’énergie

Energisme, la plateforme de référence en intelligence énergétique, et NumSpot, acteur majeur du cloud souverain et de confiance, annoncent un partenariat pour proposer les services existants d’Energisme et de nouveaux services dans un environnement cloud de confiance qualifié SecNumCloud.



Cette collaboration est une réponse concrète aux enjeux de souveraineté numérique et de gestion des données énergétiques en France.



Ce partenariat, qui s’inscrit pleinement dans la stratégie commerciale engagée par la Nouvelle Direction, permettra de combiner l'expertise d'Energisme dans l'optimisation de la consommation énergétique avec l’offre de cloud souverain et de confiance développée par NumSpot.



Ainsi, NumSpot affirme sa volonté de placer l’innovation et les sujets de transition énergétique au cœur de sa proposition de valeur en proposant des solutions de confiance aux préoccupations des secteurs stratégiques et sensibles tels que le secteur public et les collectivités territoriales.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous: