Energisme : E-Santé, les Universités Nice Côte d’Azur et Rouen choisissent Loamics et son partenaire MyDataModels pour collecter, traiter et analyser les données médicales et améliorer le parcours de santé des patients.

E-Santé, les Universités Nice Côte d’Azur et Rouen choisissent Loamics et son partenaire MyDataModels pour collecter, traiter et analyser les données médicales et améliorer le parcours de santé des patients.



Les départements d’enseignement et de recherche générale des Universités Côte d’Azur et de Rouen en partenariat avec le Département d’Enseignement et de Recherche en Médecine

Générale (DERMG) font appel à Loamics et MyDataModels pour le traitement et l’analyse de données médicales. Cette initiative est une première étape du projet PRIMEGE (Plateforme

Régionale d’Information en MEdecine GEnérale) qui a pour objectif de collecter des données anonymisées directement à partir du logiciel de consultation sans effort du médecin afin

d’alimenter une base de données à des fins de recherche et d’évaluation des pratiques en médecine générale.